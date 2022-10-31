Aksaray kazandı, Fırat Üniversitesi kaybetti

Grup'ta mücadele eden Elazığ takımları Aksaray Gençlikspor ile Fırat Üniversitesi GSK, haftasonu 5. hafta maçlarına çıktı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta 5. hafta maçları geride kaldı. Elazığ takımlarından Aksaray Gençlikspor, 5. hafta maçında Viranşehir Belediyespor'u konuk etti. Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan maçı 2-1'lik skorla kazanan Aksaray Gençlikspor, 4. galibiyetine imza attı. Fırat Üniversitesi GSK ise deplasmanda karşılaştığı Siverek Belediyespor'a 1-0 yenilerek üst üste ikinci yenilgisini aldı. 6. haftada Fırat Üniversitesi GSK evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la karşılaşacak. Aksaray Gençlikspor ise Arapgirspor deplasmanına gidecek.