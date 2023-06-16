Aldıkları ekmeğin içerisinden naylon ip çıktı

Elazığ'da bir vatandaş aldığı ekmeğin içerisinden naylon ip çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Olay, merkeze bağlı Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş kahvaltı için zincir marketlerden birinde ekmek alarak eve döndü. Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan naylon ipi görünce neye uğradığını şaşırdı. Şahsın şikayette bulunduğu öğrenildi.