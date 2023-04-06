Alkollü sürücü aydınlatma direklerine çarptı: Araç pert oldu, sürücünün burnu bile kanamadı

Elazığ'da alkollü sürücünün aydınlatma direğine çarptığı otomobil pert olurken sürücü burnu bile kanamadan kazadan kurtuldu.

Kaza, Güneyçevre yolu üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. yönetimindeki 44 DB 383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüjdeki aydınlatma direklerine ve ağaçlara çarparak karşı şeride geçti. Kazada, araç kullanılamaz hale gelirken sürücünün burnu bile kanamadı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrası durumunun iyi olduğu gözlendi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü 178 promil alkollü çıktı. Polis ekipleri olay yerinde kaza ile ilgili inceleme yaptı.