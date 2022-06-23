İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Amatör maçta tekme ve yumruklar havada uçuştu

Elazığ 2.

Amatör Küme'de oynanan Elazığ 2023 Spor-Mornikspor maçında tekme ve tokatlı kavga çıktı. 8 kırmızı kartın çıktığı müsabaka tamamlanamadı.


Amatör Küme'nin 7. haftasında Elazığ 2023 Spor ile Mornikspor karşı karşıya geldi. Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanan maç, Elazığ 2023 Spor'un 4-2'lik üstünlüğüyle devam ederken, 90+2. dakikada saha içi bir anda karıştı. Tekme tokatların havada uçuştuğu ve toplam 8 kırmızı kartın çıktığı mücadele tamamlanamadı. Araya emniyet güçlerinin girmesiyle olaylar yatıştırılırken, maçın skoruna ilişkin son kararı Futbol İl Disiplin Kurulu verecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.