İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amerika'da korona virüs kaptı, takımı ile yollarını ayırdı

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden B.

Elazığ İl Özel İdare'nin Amerikalı pivotu Ariel Atkins, Covid-19'a yakalandı, kulübü ile anlaşarak yollarını ayrıldı.


Elazığ İl Özel İdare'nin Amerikalı pivotu Ariel Atkins, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada gittiği ülkesinde korona virüs kaptı. Karantina sürecinde olan oyuncu Türkiye'ye dönmeme kararı aldı. Kararını kulübe ileten oyuncu ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.


Kulüpten yapılan açıklamada; “Ülkesinde yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından devam eden pandemi sebebiyle bir müddet ülke dışına çıkmak istemeyen oyuncumuz Ariel Atkins ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.