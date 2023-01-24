İhlas Haber Ajansı

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Ana yol kenarındaki çöpleri topladı, vatandaşa çağrıda bulundu

Elazığ’da bir şahıs, ana yol kenarında çöpleri toplayarak vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Elazığ'da bir şahıs, ana yol kenarında çöpleri toplayarak vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.


Elazığ-Diyarbakır Karayolu'nda seyahat eden Mehmet Güleç, yol kenarına atılan çöpleri görünce dayanamadı. Aracından inen Güleç, çöpleri toplayarak poşete doldurdu. Topladığı çöplerin içinden yağ filtreleri, yemek artıkları ve plastik şişeler olduğunu ifade eden Güleç, vatandaşların daha duyarlı olmasını istedi.


Güleç yaptığı açıklamada, "Bugün çevre yolunda çevre temizliği yapıyorum. Yağ filtresini değiştirmişler, yol kenarına atmışlar. Yemek yemişler atmışlar, su içmişler şişeleri atmışlar. Ne olursunuz yollarımızın kenarlarını temiz tutalım" dedi.

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