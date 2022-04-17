Analig Judo Yarı Finalleri Elazığ'da sürüyor

12 ilden 130 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yıldızlar Yarı Final müsabakaları Elazığ'da sürüyor.

Anadolu Yıldızlar Ligi faaliyet programı çerçevesinde Elazığ'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Judo Yıldızlar Yarı Final müsabakaları, 12 ilden 130 sporcunun katılımıyla Yakup Kılıç Spor Salonu'nda sürüyor. 2 gün sürecek müsabakalarda sporcular Türkiye Finalleri'ne gitmek için ter döküyor.

Organizasyona ev sahipliği yapmaktan son derece memnun olduklarını ifade eden Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “İlimizde yapmış olduğumuz sportif müsabakalardan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde ev sahibi olarak Türkiye Şampiyonası, Grup ve Bölge müsabakalarını gerçekleştirdik, bundan sonraki süreçte de inşallah bu organizasyonlarla yurdumuzun bir çok ilinden sporcularımızı ve antrenörlerimizi ilimizde ağırlamaya devam edeceğiz. İlimize gelen her kafileye mutlaka şehrimizin kültürünün tanıtımı açısından geziler düzenliyoruz. Yarı final müsabakalarında 12 ilimizi ağırladık" dedi.