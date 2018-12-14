Anaokulu öğrencileri, oyuncaklarını bağışladı

Elazığ'da bir anaokulu öğrencileri kullanmadıkları oyuncak ve okul araç gereçlerini ihtiyaç sahiplerine verilmesi için Hayır Çarşısı'na bağışladı.

Elazığ'da bir anaokulu öğrencileri, minik yürekleriyle önemli bir etkinliğe imza attı. Anaokulu yöneticileri ve öğretmenleri tarafından miniklere paylaşma bilincini aşılamak amacıyla başlatılan yardım projesi kapsamında çocuklar, kullanmadıkları oyuncak ve okul araç gereçlerini kendi elleriyle paketleyerek Hayır Çarşısı'na bağışladı. Özenle paketlenen yardım kolilerinin araçlara taşınmasında çocuklar görev alarak, görevlilere de destek oldu.

Yardım etkinliğinin çok bereketli ve anlamlı geçtiğini belirten Anaokulu müdürü Meltem Hare, “İhtiyaç sahiplerinin umudu olan Hayır Çarşısı'na daha öncede bu gibi yardımlarda bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz. Öğrencilere çocuk yaşta yardımlaşma duygusunu aşılamak gerekiyor. Ailelerde bu konuda son derece duyarlı"dedi.