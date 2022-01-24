İhlas Haber Ajansı

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Anne köpek ölen yavrusunun başından ayrılmadı

Elazığ’da ölen yavrusunun başında saatlerce kar altında bekleyen anne köpek, görenleri duygulandırdı.

Elazığ'da ölen yavrusunun başında saatlerce kar altında bekleyen anne köpek, görenleri duygulandırdı.


Karakoçan ilçesi Kığı yolu üzerinde annesinin peşinden giden yavru köpeğe araba çarptı. Kazada ölen ve uzun bir süre yerde kalan yavru köpek, yoldan geçen karla mücadele ekipleri tarafından yol kenarına alındı. Anne köpek ise yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı. Eksi 20 derece olan dondurucu soğukta köpek zaman zaman yavrusunu yaladı, kimi zaman da baş ucunda yattı. O anlar görenler ise görenleri duygulandırdı.

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