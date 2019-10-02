Anne, oğlunun böbreğiyle hayata tutundu

Elazığ'da 14 yıl önce bir böbreği alınan ve diğer böbreği de 5 ay önce iflas eden 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Geyik Eser, oğlunun verdiği böbrekle hayata tutundu.

2 çocuk annesi Geyik Eser, 14 sene önce çürüme nedeniyle bir böbreğini kaybetti. Yıllardır tek böbreği ile yaşayan Eser'in o böbreği de 5 ay önce iflas etti. Doktorlar Eser'e diyalize girmesi ya da nakil olması gerektiğini söyledi. Annesinin diyalize girmesine razı olmayan 24 yaşındaki oğlu Emrah Eser, hiç tereddüt etmeden böbreğini verme kararı aldı. Yapılan tetkikler sonrası Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezinde operasyona alınan Anne Eser'e oğlunun böbreği nakledildi.

“Oğlum bana can ve kan oldu”

14 yıl önce sol böbreğinin çürüdüğünü belirten anne Eser, “Onu aldılar ve biri ile idare ettim. Bu sene son 5 ay içerisinde diğeri de iflas etti. Oğlumun ve doktorların sayesinde bugüne yetiştim. Oğlum bana can ve kan oldu. Allah herkese onun gibi evlat nasip etsin” dedi.

“Annemizdir, atamızdır, canımızdır”

Annesinin 14 sene önce bir böbreğini kaybettiğini anımsatan Emrah Eser, “4-5 ay önce de diğer böbreği iflas etti. Diyalize girmesini istemedik. Araştırdık ve buraya geldik. Bende gönüllü verici oldum. Annemizdir, atamızdır, canımızdır. Ameliyat olduk ve bir sıkıntı yok. Birkaç güne ben taburcu olurum” diye konuştu.

Operasyon hakkında bilgi veren Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Dr. Cem Özcan, “Aile diyalize girmeye sıcak bakmadı. Oğlu böbrek vermeyi kabul etti. Hastamızı hiç diyalize almadan böbrek naklini yapmış olduk. Kadavradan nakiller çok az. Biz bu sene bir tane kadavra nakli yapabildik. Bölge ve Türkiye'deki genel sorunumuz budur. Biz aslında canlıdan değil, kadavradan nakil yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.