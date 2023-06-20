Aracın motoruna giren yılan, ekipler tarafından çıkartıldı

Elazığ'da aracın motor kısmına giren 1,5 metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Elazığ'da yaşayan Emre Can Yıldız, ailesiyle birlikte Sivrice ilçesine pikniğe gitti. Yıldız, piknik dönüşü aracını park ettiğinde kaputun içerisinden ses geldiğini fark etti. Kaputu açan Yıldız, yaklaşık 1,5 metrelik yılan ile karşılaştı. Bunun üzerine Yıldız durumu HAYDİ ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı aracın motorundan çıkardı.