Aracına uyuşturucu zulalayan şüpheli yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada aracına uyuşturucu madde saklayan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli Y.D'nin (30), Sivrice ilçesine uyuşturucu madde götüreceği bilgisi ulaştı. Bunun üzerine şüphelinin kullandığı araç belirlenerek ilçe girişinde operasyon yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramada aracın gizli bölmesinde kasa diye tabir edilen yerde zulalanmış 315 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.