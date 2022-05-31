‘Arıcak Geleceğini Kodlayacak' projesinde sona gelindi

Elazığ'da başlatılan ‘Arıcak Geleceğini Kodlayacak' projesinin kapanış toplantısı gerçekleşti.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin, 21. yüzyıl becerileri kazanması ve teknoloji alanında gelişmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Kılınç tarafından ‘Arıcak Geleceğini Kodlayacak' adlı proje hazırlandı. Fırat Kalkınma Ajansı(FKA) Teknik Destek Programı çerçevesinde TRB1 bölge illeri arasında destek alan proje ile 30 öğretmen robotik kodlama eğitimine tabi tutuldu. Eğitimlerin sona ermesi ile projenin kapanış toplantısı yapıldı. Toplantı sonrasında öğretmenlere sertifikaları verildi.

Verilen eğitim sonrası bütün okullara zeka ve robotik kodlama laboratuvarları açıldığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Proje Koordinatörü Fethi Kılınç,“Mevcut ve gelecek yıllarda eğitim görecek bütün çocuklarımız projenin nihai faydalanıcısı olarak robotik kodlama çerçevesinde Arıcak ilçesine yeni pencereler açacak. Bizler eğitimci olarak bulunduğumuz yerde her zaman farklılık oluşturmak durumundayız. Dünya farklı bir yere evriliyor. Artık algoritma var. Uzay çağındayız. Astronomiden bahsediyoruz. Dolasıyla öğrencilerimizi yetiştirirken bizler ayakları yere sağlam basan, geleceğe farklı bir şekilde bakan, farklı projeksiyonlar çizerek eğitim vermemiz gerekiyor. Biz bu çerçevede öğretmenler arkadaşlarımızla kısıtlı imkanlarla bir takım çalışmalar içerisindeyiz. Bu çalışmalarımızı her defasında ileriye götürmenin gayreti içerisindeyiz. Arıcak şartları itibari ile dezavantajlı bir bölgedir. İlin en uzak ilçesi. Eğitim camiasına bakıldığı zaman öğretmen sıkıntısı yaşadığımız bir bölgedir. Ama buna rağmen çok kaliteli bir eğitim camiamız var. İyi öğretmen ve eğitimcilerimiz var. Okul müdürlerimiz çok gayretli. Bu çalışmalarda sürekli onlar tarafından desteklendiğimizi görmemiz bizi ayrıca gururlandırıyor. Bu projelerimizin böyle bu şekilde başarıyla sonuç bulması onlar sayesinde oluyor. Bizler sadece aracıyız. Biz bir takım imkanlar sunuyoruz. Arkalarımızda bunların gayreti içerisindeler. Arıcak son yıllarda projeler ve akademik açısında önemli bir yer kat etti” dedi.

Toplantıya, İlçe Kaymakamı Yasin Ardıç, FKA Birim Başkanı Mehmet Şirin Budancamanak, ilçe ve belde belediye başkanları, İl genel meclis üyeleri, kamu kurum müdürleri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muzaffer Özdemir katıldı.