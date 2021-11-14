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Arıcak'ta 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde İçişleri Bakanlığının başlattığı ’Bi Hareketine Bakar Hayat’ projesi kapsamında trafik uygulaması yapılarak sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde İçişleri Bakanlığının başlattığı 'Bi Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında trafik uygulaması yapılarak sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.


İlçe girişinde Kaymakam Onur Şan, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinin katıldığı trafik uygulamasında sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Kaymakam Onur Şan yapılan denetimlerde sürücülere; güvenlik için trafik kurallarına uyulması, emniyet kemeri takılması ve yayalara öncelik tanınması konularında hatırlatmalarda bulundu.

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