İhlas Haber Ajansı

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Arıcak'ta vatandaşlar, çatılarda biriken kar birikintilerini temizledi

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken karlar, ev sahipleri tarafından temizlendi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken karlar, ev sahipleri tarafından temizlendi.


Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle başlayan kar aralıklarla sürerken, Arıcak ilçesinde ev ve arabalar birikintiler nedeni ile kayboldu. Biriken kar nedeni ile 3 evin çatışının çökmesinin ardından vatandaşlar kolları sıvadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ellerine kürekleri alan ev sahipleri, çatılardaki kar birikintilerini temizledi.

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