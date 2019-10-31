Arslan;"Başkanımızın çıkışı ve beklentisi karşılık görecektir"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan,TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun 'ekonominin büyümesine bir destek de özel bankalardan gelmesini bekliyoruz"açıklamasının çok değerli olduğunu ve karşılık göreceğine inandıklarını söyledi.

TOBB Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Merkez Bankasının son üç toplantısında 10 puanlık faiz indirimi yaptığını bu durumun iş dünyasını memnun etiğini belirterek, "kamu bankalarımız faizleri hızla indirdiler, özel bankalarda ise hala bir atalet var. Ekonominin büyümesine bir destek de bankalardan gelmesini bekliyoruz" ifadelerini anımsatan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan açıklamada bulundu.

Arslan açıklamasında," TOBB nezdinde yaptığımız girişimlerde ve sunduğumuz raporlarda finans sektörünün reel sektöre sıkıntılı dönemlerde mesafeli durduğunu ve bu durumun iş dünyasını zorladığını ifade ederek konu hakkında girişimlerde bulunulmasını talep etmiştik. Başkanımız iş dünyasının bu taleplerini değerlendirmekte ve ilgili kurullarda dile getirmektedir. Son olarak Merkez Bankasının faiz indirimi sonrasındaki değerlendirmesinde de tüm iş dünyasının beklediği şekilde bir değerlendirmede bulunarak bankaların faiz indirimine gitmesi gerektiğini dile getirmiştir.Kredi taleplerinde, bankalar faiz dışında giderek artan şekilde masraf komisyon adı altında çok yüksek ilave maliyet çıkarıyor. Bu da reel sektörün yükünü artırıyor. Bankalar herkesin fedakarlık yapması gereken bu dönemde, feda'yı reel sektöre bırakıp, karı kendilerine ayırmasın istiyoruz. Geçen yıldan beri ilimizde finans sektör temsilcileriyle 3 kez bir araya gelerek karşılıklı taleplerimizi değerlendirdik. Buralardan çıkan sonuçları kamuoyu ve TOBB ile paylaştık. Sadece ilimiz için değil Türkiye genelinde yaşanan bu önemli sorun için umuyoruz ki, başkanımızın bu çok değerli çıkışı ve beklentisi karşılık görecektir” dedi.