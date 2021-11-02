Aşılamada sarıya dönen Elazığ'da uzmanlar uyardı: "Ben aşı oldum, bu hastalık bana bulaşmaz demeyelim"

Korona virüs aşılama oranında yüzde 65'i geçerek sarıya dönen Elazığ'da, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cihangiroğlu vatandaşları uyararak, "Ben aşı oldum, bu hastalık bana bulaşmaz demeyelim. Bunların hepsi savaşa gitmeden önce aldığımız bir zırh gibiler. Okun vücudumuza isabet etmesini, silahın yaralamasını önleyecek etki gibi aşı da bu hastalığın bulaşmasını önlüyor" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korana virüs ile mücadele sürüyor. Bu kapsamda ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in geçilmesiyle Elazığ, haritada turuncudan sarı renkli kategoriye geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Elazığ ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım" ifadelerine yer verdi.

Mediline Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cihangiroğlu'da vatandaşları maske, mesafe ve aşı konusunda uyardı. Yakın tarihte aşılama oranında en düşük iller arasında yer alan Elazığ'da aşılamadaki artışın meyvelerini verdiğini ifade eden Uzm. Dr. Ahmet Cihangiroğlu, "Son günlerde vaka sayıları da 30 binlerin altına düşmeye başladı. Daha çok batı ve ege bölgeleri mavi kategoride önde gitmekte. Doğu Anadolu'da komşumuz Tunceli yüzde 75'i buldu. Biz de dün itibariyle aşılama oranını yükselterek turuncudan sarıya geçtik. Kış aylarında özellikle korona virüs süreci daha ağır ve diğer hastalıklarla birlikte olduğu için etkilenme durumu daha sıkıntılı oluyor. Bilindiği üzere aşılanmadan sonra hastalığı ağır geçiren kişilerin sayısı azalmakta, hastaneye yatış oranları düşmekte. Biz de kendi ilimiz olarak vaka sayılarının artışında en yüksek iller arasında son günlerde ikinci sıradaydık. Ancak aşılanma oranlarımızın artışıyla birlikte vaka sayılarımızda da düşmeler başlayacak. Hastalığı ağır atlatan vakalarımız azalacak. Şu anda da yatan ve tedavi gören hastalarımız var ancak çoğu hastamız aşı olmayan kişiler. Aşı olan kişiler, kış aylarında bir soğuk algınlığı gibi yüzde 15 aşının korumadığı durumlarda hastalığı hafif şekilde atlatıyorlar. Aşı olmayanlar hayati sıkıntıya sokacak kadar akciğer tutulumları çoğunlukta olan kişiler oluyor ve yatış sayılarını arttırıyor" diye konuştu.

"Bu illetten kurtulmanın tek çaresi aşılanmayı önemsemek"

Toplum olarak bu illetten kurtulmanın tek çaresinin aşılanmayı önemsemek olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Cihangiroğlu, "Aşı vakti gelen her kişinin en kısa sürede, özellikle etkili olan Biontech aşısını uygulamalarında sakınca yoksa o aşıyı tercih ederek aşılarını yapmaları gerekir. Kısa sürede mavi kategoriye geçersek bizdeki vaka sayıları da azalacak. Toplum olarak yakınlarımızın ve özellikle yaşlıların sağlığını önemsiyorsak, bulaşma riskini engellemek istiyorsak, aşılanmaya önem verip kategorimizi yükseltmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanımız da kategori değiştirmemizden dolayı Elazığ'ımızdan bahsetti. İnşallah en kısa zamanda biz de mavi kategori olan illere ulaşıp toplumsa olarak daha özgür, daha sağlıklı, daha huzurlu bir şekilde bu süreci neticelendiririz" şeklinde konuştu.

Aşıyı savaşa gitmeden önce giyilen zırha benzetti

Aşıyı savaşa gitmeden önce giyilen bir zırha benzeten Uzm. Dr. Cihangiroğlu, "Özellikle kış aylarında açık alanlar artık kapanıyor. İnsanlar kapalı ortamda vakit geçirmek istiyor. Bu süreçte de yakın temaslar ister istemez artacaktır. Sosyal mesafeye uymayacağımız durumlar ortaya çıkacaktır. Ama biz elden geldiğince bulaşı önlemek için toplu bulunan yerlerde uygun sayılardaki kişiler bir arada bulunmalı, mesafeye dikkat edilmeli. Maskelerini mutlaka takmalarını rica ediyoruz. İlla ben aşı oldum, bu hastalık bana bulaşmaz demeyelim. Bunların hepsi bizim üzerimize geçirdiğimiz savaşa gitmeden önce aldığımız bir zırh gibiler. Okun vücudumuza isabet etmesini, silahın yaralamasını önleyecek etki gibi aşı da bu hastalığın bulaşmasını önlüyor. Ama aradan küçük boşluklardan illaki bulaşır. Bulaş yüzde 85 oranında önleniyor ama yüzde 15'i de bulaşabiliyor. En azından yara aldıysak da hafif sıyrıklarla atlatıp hissetmeden bu hastalıktan kurtuluyoruz" dedi.