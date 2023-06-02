Asırlık dut ağacı ortadan ikiye ayrılıp devrildi

Elazığ'da zamana direnemeyen asırlık dut ağacı ortadan ikiye ayrılarak devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Ulukent Mahallesi Onbaşı Sokak mevkiinde bulunan 100 yıllık dut ağacı devrildi. Ortadan ikiye ayrılarak kendiliğinden devrilen dut ağacı, görenleri hayrete düşürdü. Çocukluğundan bu yana dut ağaçlarının bölgede olduğunu aktaran vatandaşlardan Yusuf Arslan, ağacın çürüme sonucunda kendiliğinden devrildiğini söyledi.

Elazığ Belediyesi ekiplerinin ağacın kaldırılması için çalışma başlattığı öğrenildi.