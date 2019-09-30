Aslan:"Yeni ekonomi programında hassasiyetler dikkate alınmıştır”

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Aslan,açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) içinden geçilmekte olan ekonomik sürecin hassasiyetlerinin dikkate alındığını gördüklerini ve iş dünyası olarak çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan YEP'i Elazığ TSO Başkanı Asilhan Aslan değerlendirdi.

YEP'te içinden geçilmekte olan ekonomik sürecin hassasiyetlerinin dikkate alındığını memnuiyetle gördüklerini belirten Aslan," Belirlenen hedefler doğrultusunda iş dünyası olarak çalışmaya, üretmeye ve elimizden gelen gayretleri göstermeye devam edeceğiz. YEP'e ilişkin, sorunların doğru tespit ve teşhis edilerek gerçekçi tedbirler ortaya konmuş. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan YEP iş dünyası olarak gerçekçi buluyor ve kararlılıkla her başlığın hayata geçirilmesi için özel bir gayret gösterilmesini önemsiyoruz. Kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi,kıdem tazminatı reformunun hayata geçirilmesi,tarımda milli birlik projesinin hazırlanması,sera a.ş.nin kurulması ,mali disiplinle ilgili kararlılık,dolaylı vergilerin azaltılacak ve yargıda reforma gidilecek olması gibi ana başlıklara baktığımızda ekonomideki hassasiyetlerin dikkate alındığı, Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak bir yol haritası ve yeni bir ekonomik modelin hazırlandığını görüyoruz"dedi.

2020'den itibarın yeniden yüksek büyümenin hedeflenmesinin özel sektöre heyecan ve moral verdiğine de değinen Aslan," Planlanan adımların ekonomide bir sıçrama tahtası işlevi göreceğini, böylece güçlü ve istikrarlı büyüme sürecine geçiş sağlayacağını düşünüyoruz. Reel sektörü, KOBİ'leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Programın önümüzü daha net görmemizi ve ekonomik aktiviteye ivme sağlayacağına inanıyoruz. Bizler de Türk iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.