Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 83. yıl dönümü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte kaldığı oda ziyaret edildi.

Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak çelenk koyma töreni düzenlendi. Öğretmenevi önünde düzenlenen tören de Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş Atatürk anıta çelenk koydu. İki dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasının ardından protokol üyeleri Öğretmenevi içerisinde, Atatürk'ün öğretmenevinde konakladığı odayı ziyaret etti. İlgililerden bilgi alan Vali Erkaya Yırık ardından şeref defterini düşüncelerini yazarak okudu.

Şeref defterine yazdıklarını okuyan Vali Erkaya Yırık, “Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi aziz Atatürk bugün ilimizi teşriflerinizin 83'üncü yıl dönümünde yine aynı heyecan ve aynı muhabbetle buradayız. Yurt sathında yaktığınız kurtuluş meşalesi ile başlayan bağımsızlık mücadelesini Cumhuriyet gibi cevherle taçlandırıp milletimize emanet ettiniz. Şanlı eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti açtığınız yolda bugün emin adımlarla ilerliyor ve ilerlemeye devam edecektir. Bizler köklü bir tarih ve kadim bir medeniyetten süzülen Elazığ'ın evlatları olarak açtığınız aydınlanma ve çağdaşlaşma yolunda durmadan yürüyeceğimize ve mukaddes vatanın hangi köşesinde olursak olalım gösterdiğiniz hedefe azimle ulaşacağımıza manevi huzurlarınızda bir kez daha söz veriyoruz. Şereflendirdiğiniz bu mekanda sonsuz minnet ve şükran duygularıyla aziz hatıranız önünde saygı ile eğiliyoruz” dedi.

Törene Vali Yırık, Başkan Şerifoğulları, 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Erbaş'ın yanı sıra Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kamu kurum müdürleri, emniyet ve askeri personel, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.