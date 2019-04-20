Atık malzemeler, oyuncağa dönüştü

Elazığ'da 'Hayalimle Dönüşen Oyuncak Yarışması Projesi' ile atıklar, oyuncağa dönüştü.

Genç Kızılay tarafından geçen sene başlatılan 'Hayalimle Dönüşen Oyuncak Yarışması Projesi'nin 2'incisi düzenledi. Yarışmaya il genelinden ilk ve orta okullardan bin 156 öğrenci başvuru yaparken, 350 öğrenci katıldı. Öğrencilerin atıklardan yaptığı oyuncaklar bir alışveriş merkezinde sergilenerek, jüri tarafından değerlendirildi. 5 kategoride değerlendirme yapılarak, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Türk Kızılay'ının çok önemli ve güzel projesini incelediklerini Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “Çocuklarımıza yönelik olarak hazırladığımız, Çocuklarımızı memleketin değerleri ile buluşturacak, onların geleceklerine sahip olmalarını sağlayacak bir proje. Emine Erdoğan tarafından yürütülen sıfır atık projesi var. Bizde Elazığ şubemiz bu konuya ek attılar. 120 okulda çocuklara evinizdeki atık malzemeler ile hayalinizdeki oyuncağı üretin dediler. İlk ve orta okullardan bin 156 tane öğrencimiz buradaki oyuncakları ürettiler. Çok heyecanlılar. Jürimiz birincileri seçecek ve ödüller vereceğiz” dedi.

Çamlıca camisini yaptığını dile getiren öğrencilerden Medine Çelik ise “El işi kağıdını kullandım. A4 kağıtlarını kullanıp caminin minberini yaptım. Caminin boylarını kullandım. Siyah ve beyaz boya kullandım. Boncuk kullanıp, müezzini ezan okurken yaptım” diye konuştu.

Suda giden gemi yaptığını aktaran öğrencilerden Ahmet Kaya da, “Mumu yakınca gidiyor. 2 pipet, katon ve teneke kutu kullanarak projemi tamamladım” şeklinde konuştu.