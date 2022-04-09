Av sezonunun kapanmasının ardından denetimler sürüyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Daire Başkanlığı, av sezonunun 6 Mart 2022 tarihi itibari ile ülke genelince kapanacağını açıklamasının ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Merkez ve ilçelerde yaban hayvanlarının bulunduğu ortamlar denetlenirken, kaçak avlanmanın engellenmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.