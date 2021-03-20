Avrupa Kupası'na hazırlanan Elazığlı kick-boksçuların hedefi şampiyonluk

Pandemi şartlarına rağmen antrenmanlarına devam eden Elazığlı kick-boksçular, Antalya'da düzenlenecek olan Avrupa Kupası Şampiyonası'ndan şampiyonluklar elde etmek için günde çift antrenmanda çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 8-11 Nisan tarihleri arası yapılacak olan 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası Şampiyonası'na Elazığlı sporcular sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Milli takımlar Kick-Boks antrenörü Abdullah Alan yönetiminde günde çift antrenmanla turnuvaya hazırlanan Elazığ takımı, organizasyona 25 sporcu ile katılmayı planlıyor.

Şampiyonaya 25'e yakın sporcu ile katılım sağlayacaklarını aktaran Kick-Boks Milli Takımlar Antrenörü ve Elazığ İl Temsilcisi Abdullah Alan (51), “Her yıl olduğu gibi inşallah yine milli takımımıza sporcu vereceğiz. Ben Elazığ'ın her konuda olduğu gibi bu branşta da başarılı olduğunu biliyorum. Sporcularımın yetenekli olduğunu biliyorum. İnşallah başarılı olacağımızı düşünüyorum. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları bizlere ciddi destek sağladı kendisine teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde antrenmanlarımızı sıkı bir şekilde devam ettirdik, tabii ki kurallara uyarak. Gruplar halinde antrenmanlarımızı sürekli yaptırdık. Benim sporcularım hazır değil diyemem. Zımba gibi hepsi hazır” dedi.

"Günde çift antrenman yapıyoruz”

Sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yaptıklarını belirten sporculardan Veysel Ali Karakuş (16), “Kendi spor kulübümüzden 11 kişi katılacağız turnuvaya. 11'imizden de şampiyonluk bekliyorum. Hocalarımız çok emek veriyorlar. 7 aydır buradayım ve geldiğim için de çok mutluyum. Pandemi süreci tabi ki bizleri zorladı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü bizlere sağolsunlar tüm imkanları sundu bu süreçte. Pandemi herkes gibi bizi de etkiledi ama biz antrenmanlarımıza devam ettik” şeklinde konuştu.

Antalya'daki şampiyona için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Sevda Göktaş ise (18) “Günde çift antrenman yapıyoruz. Bu salonda gerçekten büyük bir takım ruhu var. Bu şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Pandemi şartları antrenmanlarımızı kısıtladı. Pandeminin en başlarında salonda belli bir sosyal mesafeyle çalışıyorduk. Süreç hızımızı yavaşlattı ama daha sonrasında şampiyonaya tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Onun için de çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren Orhan Yılmaz'da (20) “Bunu başaracağımıza inanıyorum. Malumunuz bir pandemi süreci vardı. Pandemi sürecinde çoğu turnuva ertelenmesine rağmen biz sanki haftaya maç varmış gibi antrenmanlarımıza devam ettik. Günde iki, üç idman yaptığımız da oluyor. Bu son zamanlarda ev yüzü dahi görmediğimiz oluyor” diye konuştu.