Avukat Gök'ten HDP'li vekil Paylan hakkında suç duyurusu

Elazığ'da avukat İbrahim Gök, HDP'li vekil Garo Paylan'ın sözde 'Ermeni soykırımının' tanınması için TBMM'ye sunduğu kanun teklifine ilişkin suç duyurusunda bulundu.

HDP'li vekil Garo Paylan, 22 Nisan 2022 tarihindeki sözde 'Ermeni soykırımının tanınmasına' dair Türkiye Büyük Millet Meclisine kanun teklifi sunmuş, kanun teklifi ise TBMM iç tüzüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle iade edilmişti. Konuya ilişkin Elazığ'da Gökler Hukuk Bürosu Başkanı avukat İbrahim Gök, Paylan'ın bu kanun teklifiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını alenen yok saydığını belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu hakkında açıklamalarda bulunan avukat İbrahim Gök, "Bu milletvekilinin 24 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiği bu müracaatın gerek Anayasada gerek Türk Ceza Yasasındaki yasal huşuları ihlal ettiği bir milletvekiline yakışmayacak tavır ve eylem içerisinde olduğunu net olarak ifade etmek lazım. Anayasamızın 3. maddesi devletin bütünlüğünü ihtiva eden ve bununla beraber 14. maddesinin temel hak ve hürriyetlerini kötüye kullanılmaması gerektiği durumu ve en önemlisi milletvekili andından 81. maddede yer alan özellikle ülkenin bütünlüğüyle birlikte birlik ve beraberliği için çalışacağına ant içmiş bir milletvekilinin böylesi bir müracaat yapmış olmasını hafızalarımızda netleştiremiyoruz. Şunu açıkça söylemek lazım bugüne kadar tavır ve eylemleriyle bu ülkeye ihanet eden bu ülkenin aleyhine çalışan bu milletvekilinin ve onun yandaşlarının bundan sonra bu milleti bu şekliyle suskun bir halde görmemeleri adına bu müracaatımızı başta kendim adına olmak üzere bu millet adına yapmış bulunmaktayız. Özellikle Türk Ceza Yasasının 216. maddesindeki halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve teşvik etmekle birlikte 301. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılamaya neden olmak ve onu bir şekilde ifade etmek adına eylemde bulunmak suretiyle bu maddeyi ihlal ettiği düşüncesiyle Ankara Başsavcılığına bugün itibariyle yasal müracaatımızı yapmış bulunmaktayız" dedi.

"Garo Paylan'ın partisinden ihraç edilmesini bekliyoruz"

Bu işin hukuki boyutu olduğunu bir de siyasi ve toplumsal boyutunda söylemek istediklerini aktaran avukat Gök, "Birincisi bugün bu yaşananlarla ilgili ne yazık ki tarihi gerçeklerin çarpıtıldığı bir gerçektir. Özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımızın temsilcisi olduğu iddia edilen bir milletvekilinin o dönem itibariyle bu bölgede yaşanan ve genellikle de Kürt kökenli kardeşlerimizin katledildiği Taşnak Ermeni tarafından katledildiği bir eylemi sanki Ermeni halkı katledilmiş gibi çarpıtılmak suretiyle başta Kürt kökenli kardeşlerimize ciddi manada iftira atmak suçundan gerçekleştirdiğini ifade etmek istiyorum. Böylesi bir eylem içerisinde bulunan bu milletvekilinin kendi partisi tarafından özellikle Kürtlere ihanet ettiği gerekçesiyle partisinden ihraç edilme adına bir şekilde disipline sevk edilmesi gerektiğini bekliyor ve umuyoruz. En önemlisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin böylesi vatan haini bir şahsın kendi bünyesinde yasal faaliyetler içerisinde bulunduğu iddiasıyla böylesi bir eyleme kalkışmasını da karşılıksız bırakmayacağını düşünmekteyiz. Bu açıdan bir an evvel milletvekilliğinin düşürülmesi dokunulmazlığının kaldırılması konusunda yasal işlemlerin de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılması ve gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Bu partiye gönül verdiğini iddia eden ve bugüne kadar da bu partiye gönül veren oy veren kardeşlerimizin kimlere oy verdiğini kimleri desteklediklerini kendi vatanları aleyhine hangi vatan hainleriyle beraber olduklarını görebileceklerini umuyorum" diye konuştu.