Ay yıldızlı uçurtmalar, renkli görüntüler oluşturdu

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yapılan yapılan şenlikte 100'den fazla "ay yıldızlı" uçurtmalar gökyüzünü kaplayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Jandarma'nın 180'inci yılı kutlamaları kapsamında İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından Ağın ilçesinde 2'inci Geleneksel Uçurtma Şenliği organize edildi. Etkinlik kapsamında ilçedeki öğrenciler, jandarma ve polis ekipleriyle birlikte Şehit Mehmet Şevket Uzun Köprüsünün yanında bir araya geldi. Jandarma personeli tarafından daha önceden hazırlanan ay yıldızlı uçurtmalar çocuklara dağıtıldı. Daha sonra çocuklar jandarma ve polis ekiplerinin yardımı ile uçurtmalarını uçurdu. Gökyüzünü kaplayan uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu.

Jandarmanın yapmış olduğu 2'nci Geleneksel Uçurtma Şenliği programına katıldıklarını belirten İlçe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, “İlçemizdeki tüm ilk okul öğrencileri uçurtma uçurarak güzel bir vakit geçiriyor. Aynı zamanda Jandarmamız bu sene 180'inci yıl dönümünü kutlamakta. Bu vesile ile İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı bir uçurtma şenliği düzenlemiş. Çok canlı ve cıvıl cıvıl oldu. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerimiz ve kurum amirlerimiz burada. Hep beraber burada uçurtma şenliğine katılıyoruz” dedi.