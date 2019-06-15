Aynı anda kep atan binlerce öğrenciden coşkulu kutlama

Elazığ'da Fırat Üniversitesi'den (FÜ) mezun olan binlerce öğrenci aynı anda kep attı.

43 bin 500 öğrencisi bulunan Fırat Üniversitesi kampüsünde tüm fakültelerdeki son sınıf öğrencilerinin katıldığı mezuniyet töreni düzenledi. Törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ın konuşmaları ile başladı. Halkoyunları ile devam eden program, dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile devam etti. Havai fişeklerin atıldığı programda daha sonra 2018- 2019 akademik yılını başarıyla tamamlayan binlerce öğrenci aynı anda kep attı. Keyifli dakikalar geçiren öğrenciler, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

"Sanal gerçeklik çağında yaşıyoruz"

Bilgi çağını geçtiklerini ve robotik veri çağında yaşadıklarını ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Bilginin üretildiği çağı geçtik artık robotların okuduğu ve tanımladığı endüstri 4.0'la yeni bir üretimde ve finansta yeni bir çağın başladığı yavaş yavaş insanında yerini akıllı robotların aldığı sanal gerçeklik çağında yaşıyoruz. Toplum ve uluslararası arena çok hızlı değişiyor. Onun için buna kendimizi adapte etmemiz yeni alanlara ve mesleklere hazır tutmamız çok önemli kendimizi yetiştirirken yeni alanlara göre iyi yetiştirmeye adapte etmemiz gerekiyor” dedi.

"Bölgenin en büyük üniversitesiyiz"

Fırat Üniversitesi kurulduğu 1967 yılından beri ülkeye ve Elazığ'a birçok alanda katkı sağladığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise, “Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde 314 programda toplamda 43 bin 500 öğrenci bin 900 akademik ve bin 300 idari personeli ile bölgesinin en büyük üniversitesidir. 16 fakülte 2 yüksek okul 1 devlet konservatuvarı, 9 meslek yüksek okulu, 4 endüstri ve 25 araştırma merkezi ile eğitim öğretim Ar-Ge ve topluma hizmet faaliyetlerine devam etmekteyiz. Üniversitemiz 2019 en iyi dünya üniversiteleri genel sıralamasında bin 140 mühendislik alanında 409 Türkiye'de ise 5inci en iyi üniversite olmuştur. Avrupa birliğinde geçerli diploma veren üniversitemiz Erasmus, dünya üniversiteler konseyi Avrupa yüksek öğrenim alanı ve Mevlana gibi değişim programları kapsamında dünyadan 130 üniversite ile değişim ve iş birliği anlaşması yapmıştır. Üniversitemizde son 4 yılda 6 yeni fakülte 64 yeni program açılmıştır. Üniversitemizde Ar-Ge için 2018-2019 döneminde yaklaşık 10 milyon TL iç kaynak, 6 milyon TL dış kaynak sağlamıştır. Çalışmaların ürünü olarak üniversitemiz 30 adet patent başvurusunda bulunmuştur. Öncelikli alanlarda ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak YÖK'ün 100/2000 kapsamında hali hazırda 56 bilim insanı yetiştirmektedir. Fırat Üniversitesinde 40'ın üzerinde farklı ülkelerden bin 725 uluslararası öğrenci eğitim görmektedir. 2019-2020 döneminde bu sayının 2 bin 500'e çıkarılması hedeflenmiştir. Düzenlenen yabancı öğrenci çalıştayları ile Fırat Üniversitesi uluslararası öğrencilerin sorunlarının çözülmesine yardımcı olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Törene, Vali Kaldırım ile Rektör Demirdağ'ın yanı sıra 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, çok sayıda davetli ve binlerce öğrenci katıldı.