Aynı dönem, iki zıt görüntü

Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde tam bir yıl önce çekilen kış görüntüsü ile bu yıl aynı tarihte aynı yerde çekilen görüntüler, iklim değişikliğini gözler önüne serdi.

Küresel ısınma ve mevsimsel değişikliğin etkisiyle yaşanan kuraklık ile birlikte Türkiye son yılların en kurak ocak ayını yaşıyor. Kış şartlarının sert geçtiği Elazığ'da ise ocak ayının son günleri yaşanmasına rağmen sonbahar mevsiminin etkileri sürüyor. Bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'nde bir yıl arayla çekilen görüntüler, yaşanan iklim değişikliğini gözler önüne serdi. Her yıl bu günlerde tarihi Harput Mahallesi beyaz örtü ile kaplanırken, bu yıl ise beklenen kar bir türlü yağmadı. Bir yıl arayla aynı tarihte ve aynı noktalardan havadan dron ile çekilen görüntüler ise acı gerçeği gözler önüne serdi.

Meteorolojiden ‘kar yağışı' uyarısı

Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Malatya, Adıyaman ve Elazığ çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği; yağışların Elazığ ve Malatya çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar diğer kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir” denildi.