İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayrıldığı eşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi, son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ’da ayrıldığı kocası tarafından öldürülen 3 çocuk annesi, son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ'da ayrıldığı kocası tarafından öldürülen 3 çocuk annesi, son yolculuğuna uğurlandı.


Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan Sokak'ta bulunan bir sitedeki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hilmi A., boşandığı 3 çocuk annesi Aynur Top'u silahla vurarak öldürdü, ikiz çocuklarını ise yaraladı. Babaları tarafından vurulan kızların sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Öldürülen Aynur Top'un cenazesi ise otopsi sonrası Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Kubbeli Camii'ne götürüldü. Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Aynur Top'un cenazesi Asri Mezarlığında defnedildi.


Şüpheli Mehmet Hilmi A.'nın yakalanması için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.