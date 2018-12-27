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Baca yangını, eşyaları kullanılamaz hale getirdi

Elazığ’ın Palu ilçesinde bir evde bacadan çıkan yangın eşyaları kullanılamaz hale getirdi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir evde bacadan çıkan yangın eşyaları kullanılamaz hale getirdi.


Yangın,Cumhuriyet Mahallesi 262. sokakta bulunan 3 katlı binanın bacasında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, A.E'ye ait dairede soba bacasından çıkan yangını fark eden ev sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada yangına vatandaşlar müdahale etti.Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri içeride biriken dumanı tahliye etti.


Evin içerisinin dumanla dolmasından dolayı eşyalar kullanılamayacak hale geldi.

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