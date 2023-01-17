İhlas Haber Ajansı

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Badminton il şampiyonası başladı

Badminton il şampiyonası Elazığ 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda başladı.


Okul sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan badminton yıldız kız-erkek il şampiyonası müsabakaları 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda başladı. Müsabakalar 18 Ocakta son bulacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''17 Ocakta 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda başlayan 18 Ocak tarihinde son bulacak olan badminton yıldız kız-erkek il şampiyonasına katılım sağlayan sporcu ve antrenörlerimize başarılar dileriz” dedi.

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