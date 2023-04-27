Bağımsız aday Prof. Dr. Yasemin Açık, “Arkamda bana güç veren hemşehrilerim var”

Dönem bağımsız Elazığ milletvekili adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Benim partim yok, teşkilatım yok, arkamda bana güç veren hemşehrilerim var” dedi.

28. Dönem bağımsız Elazığ milletvekili adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hemşerilerinin desteğini almak için şehrin her noktasına ulaşmaya çalışan Prof. Dr. Açık, Aksaray TOKİ konutlarındaki site sakinleri tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Açık, burada vatandaşlar tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. Çocuklara özel bir ilgi gösteren ve kadınlarla kucaklaşıp hasret gideren Açık, sorun ve talepleri dinledi.

Kendisi için toplanan vatandaşlara hitap eden Prof. Dr. Yasemin Açık, “24 Ocak ve 6 Şubat depremleri ile çok büyük acılar yaşandı. Depremlerde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyoruz. Şehrimizin iyi bir planlama ile kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Nasip olurda bağımsız olarak çıktığımız yolda milletvekili seçilirsem, ana gündemim şehrimizin insanlarının sorunlarını çözmek olacak. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimde çok güçlü bir destek bekliyorum. Desteklerinizle öyle bir güçlü çıkayım ki, şehrin sorunlarını çözümü için kapısına dayandıklarım yok diyemesin. Benim partim yok, teşkilatım yok, arkamda bana güç veren hemşehrilerim var” dedi.

Prof. Dr. Açık ardından Elazığ Sebze Hali ve Sanayi Sitesine geçerek esnafları ziyaret etti. Daha sonra Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Elazığ Şubesi'ni ziyaret eden Açık, Dernek Başkanı Tekin Gürkan ve dernek üyeleriyle birlikte Dost Meclisi Toplantısına katıldı.