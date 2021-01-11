Bu süreçte bağışlık çok önemli. Bağışıklıkta düzenli uyku, beslenme ve egzersiz geçiyor. 3 altın kurala dikkat edersek Covid-19 ile daha iyi mücadele veririz” dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile vatandaşlar evlerinde daha fazla vakit geçirmeye başladı. Özellikle hafta sonları 2 gün süreyle devam eden kısıtlamalarda insanların düzenli beslenme ve sağlıklı kalmaları için Elazığ Mediline Hastanesi Diyetisyeni Selen Fırat önerilerde bulundu.

"Evde atıştırmalıklar yaparak daha sağlıklı beslenmiş oluruz"

Hafta sonu herkesin evlerde olduğunu belirten Diyetisyen Selen Fırat, “Toplum olarak atıştırma kültürü olan bir toplumuz. Buda beraberinde bazı sıkıntıları getiriyor. Hepimiz akşamları televizyon karşısında abur cubur tüketme kültürümüz var. Ama bunların da sonuçları bize uzun vadede kötü bir şekilde geri dönüyor. Buna özellikle dikkat edelim. Bu atıştırmalıkları daha sağlıklı olan tercihlerle değiştirebiliriz. Evde kendimizin ürettiği daha sağlıklı olan tam buğday unundan ufak çörekler yapabiliriz. Kuru meyveler veya yulafla kakao ile hazırlayacağımız küçük atıştırmalık tatlılar olabilir. Meyve tabakları, daha sağlık ceviz, fındık, badem gibi küçük çerez tabakları düzenleyerek bu süreci çok güzel bir şekilde destekleyebiliriz. Bunlar çok önemli. Çay saatleri yapıyoruz. Ara ara bunları bitki çayları ile değiştirerek süreci düzenleyebiliriz. Rutin hayatımızda çok fazla su tüketemiyoruz. En azından evdeyken buna biraz özen gösterelim. Karantina sürecinde evde bir şeyler yapmayı deneyimledik. Hafta sonu da daha sağlıklı yemekler yaparak daha sağlıklı beslenmiş oluruz”diye konuştu.

" Bağışıklık düzenli uyku, beslenme ve egzersizden geçiyor"

Yasaklarla beraber birçok insanın egzersiz düzeyinin etkilendiğini anımsatan Diyetisyen Fırat, “Evlerde hareketsiz kaldık. Şuan internet çağında yaşıyoruz. Bir sürü ev egzersiz videoları var. Onlara ulaşabilmek çok kolay. 15,30, ve 45 dakikalık egzersizler yaparak en azından daha sağlıklı kalabiliriz. Bu süreçte evde egzersiz yapmayı bu süreçte unutmayalım. Çok fazla kilo aldım şikayeti ile gelenler oluyor. Bu süreç en çok da psikolojimizi ve ruh sağlımızı etkiledi. Yemek eşittir mutluluk gibi bir yanılsama var. Maalesef bu tarz yanılsamalarla stres düzeyimizin artması ile yeme alışkanlığımız da değişti. Evde kalmada bu durumu tetikledi. Kilo almanın önüne geçebilmek yine sizi elinizde. Sağlıklı beslenme ve evde egzersizlerle biraz da irade ve motivasyonumuzu sağlayarak bu durumdan kaçınabiliriz. Bu süreçte bağışlık çok önemli. Bağışıklıkta düzenli uyku, beslenme ve egzersizden geçiyor. 3 altın kurala dikkat edersek Covid-19 ile daha iyi mücadele veririz”ifadelerini kullandı.