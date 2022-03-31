Elazığ'da düzenlenen ‘Bahar Geliyor' konserlerinde üniversite öğrencileri doyasıya eğlendi.

Fırat Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, baharın gelişini karşılamak amacıyla başlattığı Bahar Geliyor Konserlerine devam ediyor. Konserler kapsamında sanatçı Tekin Bulut da öğrencilerle buluştu. Veteriner Fakültesi önünde gerçekleştirilen konsere, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Fırat Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sinan Akpınar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Birbirinden güzel eserlerini seslendiren sanatçı Tekin Bulut, türküleri ve halaylarıyla öğrencileri coşturdu. Öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşatan Tekin Bulut, öğrencilerden tam not aldı.

Konsere katılan öğrenciler gerçekleştirilen sosyal etkinliklerin her türden öğrenciye hitap ettiğini belirterek etkinlikler nedeniyle Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'ne teşekkür etti.