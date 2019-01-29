Bahar havası yaşanan Elazığ'da, insanlar parkta güneşlendi

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte bahar havasına bürünen Elazığ'da vatandaşlar, dışarıya akın etti.

Elazığ kışın ortasında yazdan kalma bir gün yaşıyor. Hava sıcaklığının 15 derecelerde seyretmesi ve güneşin kendini göstermesiyle birlikte vatandaşlarda parklarda vakit geçirmeye başladı. Başta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olmak üzere kentteki parklarda oturarak sıcak havanın keyfini çıkaran vatandaşlar, yazdan kalma bir günü yaşadıklarını aktardı.

Kış mevsiminde baharı yaşadıklarını belirten simitçi Onur Ataş, "Simitlerimiz de bu bahar havasından dolayı güzel satılıyor. Önceden satamıyorduk. Çünkü kar diz boyundaydı. Yollarda kayıyorduk çıkamıyorduk. Simitlerimiz dökülüyordu” dedi.

Arkadaşıyla beraber güneşlendiklerini ifade eden Onur Yıldız ise, “Havalar gayet güzel. Bundan bir hafta önce bayağı bir kar vardı. Şuan arkadaşla beraber geldik, oturuyoruz. Burada güneşleniyoruz. Hava gayet güzel keşke hep böyle devam etse” şeklinde konuştu.

Güneşlenmek için dışarı çıktığını vurgulayan İsa Kaya ise, “Çok güzel bir hava var. Biz dışarıda güneşleniyoruz, millet de güneşleniyor. Havalar sıcak diye sabah evin doğal gazımızı kapattık” ifadelerini kullandı.