Bahşi, “Okul öncesi öğretmenlerinin de uzaktan eğitime dahil edilmesi gerekiyor"

Eğitim-Bir-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, açıklanan Covid-19 tedbirleri kapsamında, 8-12. sınıflar hariç tüm alanlarda uzaktan eğitime geçilirken, okul öncesinin kapsam dışı bırakılması üzerine değerlendirmede bulundu.

Okul öncesinin de ilk ve ortaöğretim gibi zorunlu olduğunun bilinmesi gerektiğini belirten İbrahim Bahşi, “Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi öğretmenlerimize bakış açısını bir kez daha ortaya koymuştur. Ana sınıfları kapalı iken anaokullarının açık olması büyük bir çelişki değil midir. İlk, orta ve yükseköğretimde yüz yüze eğitime ara verildiği bir dönemde okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin devam ettiriliyor olmasının hikmeti anlaşılamamıştır. Beklentimiz okul öncesi kurumlarında da uzaktan eğitime geçilmelidir. Zaman kaybetmeden tüm öğretmenler ve eğitim çalışanları aşılanmalı, aşılamada açık olan okullara, Halk Eğitim ve Rehberlik Araştırma Merkezlerine öncelik verilmelidir. 10 yaş altı çocuğu olan eğitim çalışanlarının idari izinleri konusundaki genelgedeki muğlaklık sonucu yaşanan mağduriyet İl Hıfzıssıha Kurulu kararı ile giderilmelidir. İncitilen ve küstürülen okul öncesi öğretmenlerinin gönüllerinin alınmalıdır. Okul öncesi öğretmenlerimizin bakıcı değil öğretmen olduğunun hatırlanmalıdır” diye konuştu.