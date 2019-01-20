Bakan Dönmez: “Ruhsatları aldık, Sudan'da altın, Özbekistan'da değerli metaller arayacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, jeotermal kurulu gücünde Türkiye'nin dünyada 4'üncü, Avrupa'da ise 1'inci sıraya yükseldiğini belirterek, “Sudan'da ruhsat aldık. Orada altın madeni arayacağız ve bulacağız. Özbekistan'da ruhsatlar alın. Orada değerli metaller aranacak" dedi.

Elazığ'ın merkeze bağlı Cip köyünde Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yaptığı çalışmada 2 bin 300 metrelik derinlikte jeotermal kaynak suyu bulundu. 60 derecelik sıcaklıkta ve saniyede 90 litrelik akış hızı ile yüksek mineral içeriğine sahip olan suyun termal turizm, konutların ısıtılması ve seralarda kullanılmasının hedeflendiği belirtildi. Bulunan jeotermal suyun vana açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. MTA'nın Elazığ'da yoğun bir faaliyet içerisinde olduğunu aktaran Bakan Dönmez, “Toplam 28 alanda arama ve araştırma faaliyetlerini sürdürüyor. Şimdiye kadar 50 bin metre sondajı bu şehirde tamamladık. Sadece Elazığ'da 20 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Bölgenin doğal kaynaklarını bölge ve ülke ekonomisine hızla kazandırmaya da devam edeceğiz. Her bir yatırımla bölge ekonomisi daha da büyüyecek ve gelişecek, Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacak. Burada yaptığımız sondaj faaliyetleri sonunda yaklaşık 2 bin 300 metrelik bir derinlikte jeotermal kaynak bulmayı başardık. 60 derecelik sıcaklıkta ve saniyede 90 litrelik akış hızı ile yüksek mineral içeriğine sahip bu kaynak bölge ekonomisine farklı bir zenginlik getirecek. Buradan çıkan kaynağı seralarda, konutların ısıtmasında ve termal turizmde kullanacağız” diye konuştu.

“Ekonomik diyebileceğimiz kömür seviyelerini yakaladık”

Jeotermal kaynağın bölgesini baştan aşağı değiştiren, şehre yeni bir sosyal kimlik kazandıran sektörlerin başına geldiğini dile getiren Bakan Dönmez, “Ege ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki şehirlerimiz bunun en güzel örneklerini içeriyor. İnşallah yakın zamanda buradan gelecek güzel haberlerle tarım, hayvancılık ve turizmde fark yaratan bir Elazığ'ı görmüş olacağız. Buradan çıkan jeotermal kaynak yaklaşık 10 bin yatak kapasiteli termal tesis kurulmasına, tercih edilirse civardaki bin konutu ısıtmaya elverişli durumda. Ayrıca 37 bin metrekarelik sera alanını ısıtma kapasitesine de sahip. Elbette Elazığ'a yaptığımız yatırımlar bunlarla sınırlı değil. Elazığ'da kömür aramalarına yönelik olarak Palu ve Kovancılar ilçelerimizde sondaj çalışmalarına başladık. Söz konusu sahalarda ekonomik diyebileceğimiz kömür seviyelerini yakaladık. Rezerv belirleme çalışmalarını tamamladıktan sonra Elazığ'a önemli bir istihdam ve gelir kaynağı sağlayarak vatandaşımıza yakışan hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Elazığ gelişerek bölgemiz ekonomisine büyük ve güçlü Türkiye hedefimize katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Sığ deniz sondaj çalışmalarımıza da start verdik”

2018 yılını geride bıraktıklarını ifade eden Dönmez, “Millet olarak büyük yatırımlar yapacağımız yeni bir yıl daha var. Enerji de ilklerin yılı olan 2018'de ulusal ve uluslararası birçok projeyi hayata geçirdik. Türkiye'yi enerjide tam bağımsız hale getirmek ve uluslararası enerji piyasalarında bölgenin enerji merkezi haline getirmek için birçok adım attık. Devasa projelerle hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Ayrıca yer altı kaynaklarımızı insanımızın hizmetine sumak amacı ile bildiğiniz gibi Fatih sondaj gemimizde de ilk derin sondajımıza başladık. Bununla da yetinmeyerek sığ deniz sondaj çalışmalarımıza da start verdik. Bugün gemilerimiz ve platformlarımızda Akdeniz'de bayrağımızı dalgalandırarak tüm milletimizi gururlandırıyoruz. Sadece denizlerimizde değil karalarımızda da sondaj çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

"Dünyada 4'üncü, Avrupa da 1'inci sıraya yükseldik”

35 yıldır aranmayan Hakkari'de ve Çukurca'da ilk kazmayı vurarak petrol sondajı için çalışmalara başladıklarının altını çizen Dönmez, “Milli enerji ve maden politikası kapsamında yerli kömür atağımızla cari açığın kapanmasına önemli bir katkı ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle binlerce istihdam sağladık. Bor başta olmak üzere yer altı kaynaklarımızı işlenmiş uç ürün olarak ihraç etme çalışmalarımıza da yine bu dönemde başladık. Bu çalışmalara da hız veriyoruz. Yenilenebilir enerjide son 16 yılda kurulu gücümüzü yüzde 245 yani yaklaşık 2,5 kat artırdık. Güneşte, rüzgarda, hidroelektrikte, biyogazda ve jeotermalde kapasite rekorları kırdık. 2008 sonunda Türkiye'de sadece 30 megavat olan jeotermal kurulu gücümüzü 43 kat artırarak 2018 sonunda bin 283 megavata çıkardık. Jeotermal kurulu gücünde bugün dünyada 4., Avrupa da 1'inci sıraya yükseldik. İnşallah Elazığımızdaki yeni keşiflerle birlikte enerjimize enerji katacak. 2018 yılı içerisinde 81 ilin tamamına doğalgaz götürme hedefine ulaştık. Kesinti yapmaksızın doğalgazı tüm yerleşim birimlerimizde tedarik ediyoruz. Türkiye için atılım yılı olacak 2019'a da Cumhurbaşkanımızın müjdeleri ile girdik. Önce elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirim yaptık. Sonrasında da yaklaşık 2,5 milyon hanenin 150 kilovat saate kadar olan elektrik tutarlarını hazine bütçesinden karşılama kararı verdik. Hükümet olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek her zaman vatandaşımızın yanında ve hizmetinde olduk. Olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Sudan'da altın arayacağız”

MTA'nın yurt içerisinde çalışmaları varken artık yurt dışına açıldığını vurgulayan Dönmez, “Sudan'da ruhsat aldık. Orada altın madeni arayacağız ve bulacağız. Özbekistan'da ruhsatlar alın. Orada değerli metaller aranacak. Milletimiz destek olduğu sürece hem kendi topraklarımızda hem de dost ülkelerin topraklarında yer altı zenginliklerini yerin üstüne çıkartma çalışmalarına devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Dönmez ve protokol üyeleri jeotermal kuyu vanasını açtı. Açılışa Bakan Dönmez'in yanı sıra, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile diğer protokol üyeleri katıldı.