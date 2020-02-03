Bakan Kurum: “100 bin kardeşimiz depremden etkilendi”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "3 Şubat itibarı ile 196 adet yıkık, 4 bin 13 ağır hasarlı, orta hasarlı ise bin 682 binamız var. Yaklaşık 25 bin bağımsız bölüm orta ve ağır hasarlı olarak etkilenmiş durumda. Şuan yüzde 80'e gelmiş durumdayız, 100 bin kardeşimiz depremden etkilenmiş durumda" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaşanan depremin ardından Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde iş adamlarıyla bir araya geldi. Bakan Kurum konuşmasında, "Elazığ ve Türkiye olarak depremde birlik ve beraberliğin nasıl olduğunu tüm dünyaya göstermiş olduk. Bu süreçte göstermiş olduğu duruştan dolayı tüm Elazığ halkına, Gakkolara şükranlarımı arz ediyorum. Belki yiyecek ekmeği olmamasına rağmen o ekmeği bölüşebilen, paylaşabilen, üzüntüyle üzülen, sevinci ile sevinen bir duruş sergilediler. Elazığlı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu süreçte devlet millet olarak yaralarımızı hep beraber sarmaya başladık. Elazığ'ın geleceğini imar edeceğiz, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha önce Van, Bingöl, Afyon Dinar'da ne yaptıysak Elazığ'da da aynısını yapacağız. Vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa o ihtiyaçlar projeler ile yerine getirilecek. Çalışmalarımızı süratli bir şekilde başlattık" diye konuştu.

"4 bin 13 ağır, bin 82 bina orta hasarlı bina var"

Hem hasar tespit hem de yıkım işlemlerinin devam ettiğini anımsatan Bakan Kurum, "Kalıcı konutlar için de çalışmalarımızı süratle devam ettiriyoruz. 3 Şubat itibarı ile 196 adet yıkık bina, 4 bin 13 ağır hasarlı binamız, yaklaşık 11 bin 949 bağımsız bölüm. Şuan yüzde 80'e gelmiş durumdayız. Orta hasar ise bin 682 bina, 13 binada 319 bağımsız bölüm. Yaklaşık 25 bin bağımsız bölüm orta ve ağır hasarlı olarak etkilenmiş durumda. 100 bin kardeşimiz depremden etkilenmiş durumda. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için en kısa zamanda tespitlerimizi bitireceğiz. Okullar, sosyal donatılarımızın, parklar gibi çocukların ve gençlerimizin psikolojisini düzeltecek projeleri birlik beraberlik içerisinde gerçekleştireceğiz. Şubat sonu gibi inşaata başlayıp, hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.