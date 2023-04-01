Bakan Kurum: “11 ilimiz, yarınlarımız ve yavrularımız için yarın değil, hemen şimdi diyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 67 bine ulaşan konutun temellerini Elazığ'da attıklarını belirterek “Yeni sosyal konutlarımızın anahtarlarını Elazığlı kardeşlerimize teslim ediyoruz. 11 ilimiz için, yarınlarımız için, yavrularımız için, ‘yarın değil, hemen şimdi' diyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin 54. gününde Elazığ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, yapımı tamamlanan bin 164 sosyal konutun anahtar teslimi ve aynı zamanda Elazığ'da 505 yeni afet konutunun temel atma töreninde konuştu. Bakan Kurum, “67 bine ulaşan yuvalarımızın temellerini Elazığ'da atıyoruz. Yeni sosyal konutlarımızın anahtarlarını Elazığlı kardeşlerimize teslim ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle; Elazığ'a yine geldik, sözünü tutan kardeşler olarak geldik. 11 ilimiz için, yarınlarımız için, yavrularımız için, yarın değil, hemen şimdi diyoruz. Konutlarımızı yapmaya başlıyoruz. ‘Yine hep birlikte; Sen Türkiye'sin, yaparsın' dedik, bu aziz millete layık olmak için, var gücümüzle çalıştık” diye konuştu.

"Devlet ve millet ele ele verip açılan yaraları hep birlikte sardı"

11 ili vuran depremlerde 81 ilde tüm ülkenin hep birlikte hissettiğini dile getiren Bakan Kurum, “Depremin ilk anından itibaren devlet ve millet ele ele verip açılan yaraları hep birlikte sardı. Depremden sadece 15 gün sonra inşa edilecek konutların sözleşmelerini imzalandık. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Kilis'te, on binlerce kardeşimizin dualarının eşliğinde temellerini attık. Bugün de sayısı 67 bine ulaşan yuvalarımızın temellerini Elazığ'da Gakkoş'larımızla birlikte atıyoruz. Bugün başka bir sevincimiz var. Elazığlı kardeşlerimizin yeni yuvalarına kavuşma heyecanı var. Yeni sosyal konutlarımızın anahtarlarını cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Elazığlı kardeşlerimize teslim ediyoruz. Ben yeni yuvalarımız hayırlı olsun diyorum. Yeni iş yerlerimiz bereketli olsun diyorum” şeklinde konuştu.

"Elazığ'a yine sözünü tutan kardeşler olarak geldik"

3 yıl önce yaşanan Elazığ merkezli depremde de Elazığ halkının yanında yan yana omuz omuza olduklarını aktaran Kurum, “Bizim Elazığlı kardeşlerimizle çok özel bir bağımız var. Bundan 3 yıl önce, Elazığ merkezli depremde yine buradaydık, bugünkü gibi yine yan yanaydık, omuz omuzaydık. Haftalarca, günlerce, mahallelerimizi ilçelerimizi Elazığlı kardeşlerimizle birlikte sokak sokak gezdik. Kardeşlerimiz yuvalarına girene kadar da hep burada kaldık. Bugün de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Elazığ'a yine geldik, sözünü tutan kardeşler olarak geldik” diye kaydetti.

"Elimiz ellerinizden ayrılmayacak"

3 yıl önceki depremden sonra verilen sözlerin tutulduğunun altını çizen Kurum, “Cumhurbaşkanımız, Elazığ'ımıza 25 bin konut yapacağız sözünü verdi ve yaptı. Malatya'ya 8 bin yeni yuva kazandıracağız dedi ve yaptı. Güzel İzmir'imizde deprem oldu hemen oraya gittik ve dedik ki mahalle mahalle İzmir'imizi dönüştüreceğiz. 5 bin yuva kuracağız, dedi. Yuvalarımız kuruldu. Antalya ve Muğla'daki yangınlardan, Karadeniz'deki sellerden sonra Cumhurbaşkanımız ‘Endişe etmeyin, devlet yanınızda, yeni yuvalarınızı 1 yılda teslim edeceğiz' dedi ve teslim etti. Şimdi de yine, en gür sesle, hep birlikte, Elazığ'ımız için, 11 ilimiz için, yarınlarımız için, yavrularımız için, yarın değil, hemen şimdi diyoruz. Konutlarımızı yapmaya başlıyoruz. Biz de, Cumhurbaşkanımıza ve Elazığlı kardeşlerimize söz veriyoruz. Yeni yuvalarımızı, parklarıyla, okullarıyla, camileriyle, hastaneleriyle birlikte tamamlayacağız. İnşallah cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle önümüzdeki ramazan ayında sizlere teslim edeceğiz. Bu eserler bitene kadar buradayız. Siz, kendinizi güvenli hissedene kadar yanınızdayız. Elimiz ellerinizden ayrılmayacak. Ve inşallah aynı anlayışla konutlarımızı teslim edeceğiz” dedi.