Bakan Kurum, Elazığ'dan Tunceli'ye geçti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'a gelerek, Cuma Namazı sonrasında Tunceli'ye geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum uçakla Elazığ'a geldi. Bakan Kurum'u, havalimanında Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Elazığ Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Milletvekili Zülfü Demirbağ, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız karşıladı. Bakan Kurum daha sonra Cuma Namazı için merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde bulunan Hacı Tayyar Camii'ne geçti. Burada namazını kılan Kurum, ardından Pertek üzerinden karayolu ile Tunceli'ye hareket etti.

Gün boyu Tunceli'de çeşitli inceleme ve ziyaretler yapacak olan Bakan Kurum'un akşam Elazığ'a döneceği belirtildi. Bakan Kurum'un Cumartesi günü Elazığ'da yapımı süren deprem konutlarını yerinde inceleyeceği aktarıldı.