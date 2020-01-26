Bakan Kurum: "TOKİ bin 400 konutun yapılması için proje çalışmalarına başladı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde yaralanan ve yakınlarını kaybeden vatandaşlara acil durum ödeneği ile yardımda bulunulduğunu belirterek, TOKİ'nin bin 400 konutun yapılması için proje çalışmalarına başladığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremde iki binanın yıkıldığı ve kurtarma çalışmalarının sona erdiği Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda incelemelerde bulundu. İncelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ve enkaz kaldırma çalışmasının başladığını söyledi. Kurum, “Hasar tespitlerini depremin olduğu andan itibaren tüm çevre illerden gelen ekiplerimiz vasıtasıyla başlattık. Hızlı bir şekilde 500 kişilik bir hasar tespit ekibimiz var, gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız binalarındaki hasarları bize bildirirlerse biz de hızlı bir şekilde bu hasar tespitlerini valilik koordinasyonunda yapacağız. Mustafa Paşa Mahallemiz için arama kurtarma faaliyetleri burada bitti. Enkaz kaldırma faaliyetlerine başlayacağız. Bu mahallede incelemeler yapıyoruz. Riskli gördüğümüz ne kadar alan, bina varsa bu binalara ilişkin tespit neticesinde burada köklü bir dönüşüm projesi başlatacağız. Binaların büyük kısmında ağır hasar, orta hasar mevcut” dedi.

"Bin 400 konut yapılacak"

Hasarlı ve kısa sürede yıkılması planlanan binalarla ilgili soru üzerine Bakan Kurum, “O iki bina sadece Mustafa Paşa Mahallesi'nde değil, Sürsürü'de de var, Elazığ'ın diğer mahallelerinde de var. Bunlar acil yıkılması gereken binalar. Burada da yıkılan binanın yan tarafındaki binalar da acil yıkacağımız binalar arasında. Bunların yıkımına hızlı bir şekilde başlayarak dönüşüm projesine başlayacağız. Dönüşümü de bir kısmını Mustafa Paşa Mahallemizde, bir kısmını Sürsürü Mahallesi'nde, bir kısmını da belirlediğimiz rezerv alanımız var, Yemişlik mevkisinde bin 400 konutluk alanımız mevcut. TOKİ orada bin 400 konutun yapılması için proje çalışmalarına başladı. Çok kısa zamanda ihalesini gerçekleştireceğiz. Bir de elimizde 400 rezerv konut var. 400 konutumuzu da bilhassa binaları yıkılan vatandaşlarımızla görüşmek suretiyle değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın bu süreçten en az şekilde yara alacağı, en az şekilde mağdur olacağı süreci yönetmeye gayret edeceğiz” diye konuştu.

Ölenlerin yakınları ile yaralılara yardım

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın bir site içerisinde olduğu, buna rağmen sadece bir tanesinin yıkıldığı sorusu üzerine Bakan Kurum, “Yıkılan bina ve etrafındakileri incelediğimizde diğer binalarda da ağır hasarlar söz konusu. Arkadaşlarımız tespitlerini yaptılar. Onların da yıkılmamış olması açıkçası sağlam olduğunu göstermiyor. Yıkılan çok daha kötüymüş. Burada yaptığımız gibi orada da bir bölgede ne kadar riskli yapı varsa hızlı bir şekilde, kış ortasındayız. Vatandaşlarımızın en az etkileneceği şekilde, ki bu dönüştüreceğimiz yerlerle ilgili vatandaşlarımıza kira yardımı, taşıma yardımı yapacağız. Bazı bakanlıklarımız yardımlar yolladılar. Bunlar da acil durum ödeneği olarak hem ailelerini kaybeden vatandaşlarımıza, hem yaralı vatandaşlarımıza ulaştırılıyor” şeklinde konuştu.

"Öncelikli dönüştürülmesi gereken konut sayısı 1 buçuk milyon"

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, “Bugüne kadar 80 binin üzerinde canımız gitti. İki gün önce Manisa'daydık, oradaki tespitleri yaptık. Orada da yaraları sarmaya, yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde yapmaya gayret gösterdik. Kartal'da binamız yıkıldı, yenilerini yaptık, vatandaşlarımıza teslim ettik. Bundan önce Van'da, Bingöl'de, Simav'da konutlarımızı yapıp teslim ettik. Malatya ve Elazığ'da da bu süreci yöneteceğiz. Bugüne kadar bakanlığımız eliyle 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. TOKİ eliyle 850 bin bağımsız bölüm ürettik. Geçen yıl 50 bin, bu sene 100 bin sosyal konut projesini başlattık. Bunların hepsi depreme dayanıklı projeler üretmek, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına attığımız adımlardır. Yine çıkartmış olduğumuz yapı denetim kanunlarıyla, yapmış olduğumuz düzenlemelerle de yeni yapılan binalarda deprem yönetmeliklerine uygun binaların yapılmasının önünü açtık. Diğer taraftan da kentsel dönüşümle alakalı 81 ilimizin valiliğine genelge gönderdik. Dedik ki bizim riskli, acil, öncelikli dönüştürülmesi gereken alanlarınız, binalarınız neyse bunları bize bildirin, birlikte kentsel dönüşüm sürecini yürütelim dedik. Aldığımız kararla da 1 buçuk milyon öncelikli dönüştürülmesi gereken konutun olduğunu, her yıl 300 bin konut dönüştürmemiz gerektiğini, 5 yılda bu konutları dönüştürmek adına. Bakanlığımız 2019 yılı içerisinde 65 bin konutun dönüşümüne başladı. Bu yıl da aynı şekilde yapacağız. Mecliste güçlendirmeye dair yeni düzenlemelerimiz söz konusu. Belediyelerimize kentsel dönüşümle ilgili İller Bankası kanalıyla hibe desteği veriyoruz. Bu süreci bu şekilde yürütüyoruz ancak vatandaşlarımızın da aynı duyarlılık içerisinde olması gerekiyor. Kentsel dönüşümün bir zaruret olduğunu, enkazın altında bir evladı, eşi, kendisi kaldığında, cenazesini oradan aldığımızda hepimizin içi parçalanıyor. Bu acıların yaşanmaması için vatandaşlarımızla birlikte bu kentsel dönüşüm sürecini yürütmek durumundayız” ifadelerini kullandı.