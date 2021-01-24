Bakan Kurum'a yaptığı maket evi hediye etti

Bakan Kurum'un ziyaretinde 14 yaşındaki Emre Kaya, geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı maket evi hediye etti.

24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin birinci yıl dönümünde Elazığ'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentin farklı mahallelerinde yapılan ve yapımı süren deprem konutlarını yerinde inceledi. Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullar, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ'ın da eşlik ettiği Bakan Kurum, sırasıyla Yazıkonak, Bizmişen, Abullahpaşa, Mustafapaşa ve Rüstempaşa Mahallelerini gezerek yeni evlerine kavuşan aileler de görüştü, talepleri dinledi.

Ayrıca, Mustafapaşa Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki Emre Kaya, dondurma çubukları ve tahta kaşık gibi geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı maket evi Bakan Kurum'a hediye etti. Kaya, daha önce Kurum'un Elazığ ziyaretinde aldığı iş sözüne karşılık ciddiyetini göstermek adına iki haftalık emeğinin sonucu özel hediyeyi yaptığını belirtti. Hediyeyi Bakan Kurum'a verdiği için mutlu olduğunu dile getiren Kaya, en büyük hayalinin ise inşaat mühendisi olmak olduğunu söyledi.

Bakan Kurum ise aldığı hediyeden dolayı Kaya'ya teşekkür ederek onunla bir süre sohbet etti ve Emre'nin yaptığı evi köylerde yapılan ‘çelik konstrüksiyon' evlere benzetti. Kurum, ilgililere de Kaya ile yakından ilgilenilmesi için talimat verdi.

Kurum ve beraberindekiler, daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilecek koordinasyon toplantısı için İLBANK'a geçti.