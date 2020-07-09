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Bakan Kurum'la deprem sonrasında devam eden projeler görüşüldü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Elazığ milletvekilleri ve belediye başkanlarından oluşan heyeti kabul ederek deprem sonrasında devam eden projelerle ilgili görüşme yaptı.


24 Ocak'ta depremin meydana geldiği Elazığ'da yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda AK Partili Milletvekilleri ve belediye başkanlarından oluşan heyet Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la bir araya geldi. Bakan Kurum başkanlığında yapılan toplantı da AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar, Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve bazı ilçelerin belediye başkanları yer aldı.


İlgili birimlerin yetkililerin de yer aldığı toplantıda deprem sonrasında yapımı devam eden projelerin son durumlarının ve yapılması gerekenlerinin ele alındığı aktarıldı.

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