İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Soylu, depremden zarar gören yerleri havadan inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle Elazığ’da depremden zarar gören bölgeler ile çadır kurulan alanları inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle Elazığ'da depremden zarar gören bölgeler ile çadır kurulan alanları inceledi.


Geçtiğimiz cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte bazı binalar yıkılmış 41 kişi hayatını kaybetmişti. Birçok evin hasar aldığı Elazığ'da depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışırken, 10 bin çadırla şehir genelinde 10 ayrı bölgede çadırkentler kuruldu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün helikopterle Elazığ'da depremden zarar gören bölgeler ile çadır kurulan alanları inceledi. Helikopterden şehirdeki durum görüntülere yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.