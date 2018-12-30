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Bakan Soylu Elazığ'dan helikopterle Tunceli'ye geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’dan helikopterle Tunceli’ye geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'dan helikopterle Tunceli'ye geçti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uçakla Elazığ Havalimanı'na geldi. Bakan Soylu'yu Vali Vekili Mustafa Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve bazı kamu kurum müdürleri karşıladı. Yöresel kıyafet giyen çocukların çiçek verdiği Bakan Soylu, onlara çeşitli hediyeler verdi.


Bakan Soylu ardından polis mangasını selamlayarak, helikopterle Tunceli'ye gitti.

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