İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Soylu, kanaat önderleriyle bir araya geldi

Elazığ’da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alevi ve Bektaşi kanaat önderleri, vakıf ve dernek başkanlarıyla bir araya geldi.

Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alevi ve Bektaşi kanaat önderleri, vakıf ve dernek başkanlarıyla bir araya geldi.


24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte Alevi, Bektaşi kanaat önderleri, vakıf ve dernek başkanlarıyla görüştü. Katılımcılarla istişare toplantısı yapan Bakan Soylu'ya Vali Çetin Oktay Kaldırım ile birlikte ilgililer de eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.