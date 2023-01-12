Bakan Soylu'dan, Vali Yardımcısı Abbasoğlu'na ‘Üstün başarı ödülü'

Abbasoğlu'na ödülü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verildi.

Türk İdareciler Derneği tarafından Gölbaşı Vilayetler Evinde 10 Ocak İdareciler Günü kutlama programı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılım gösterdiği programda idarecilere 6 başlık altında ödül verildi. Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu da 24 Ocak 2020'de kentte meydana gelen deprem sonrasında oluşturulan afet yönetiminde başarılı çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü. Abbasoğlu, Afet Yönetimi Üstün Başarı Ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinden aldı.