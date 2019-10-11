Bakan Yardımcısı Dönmez: "Türkiye için sıçrama ve atlama zamanı"

Fırat Teknokent bünyesinde yapımı tamamlanan 'Fab Fırat Prototipleme' (FABLAB) atölyesinin açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye için sıçrama ve atlama zamanı geldiğini, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek ürünler ile girişimciler ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Fırat Teknokent'te Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) desteği ile yapılan FABLAB atölyesi tamamlandı. Atölyenin açılışıyla ilgili "FABLAB ile Teknogirişimciler Hızlanıyor" projesi kapsamında düzenlenen programa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez katıldı. Teknokent'in tanıtımı ile ilgili sinevizyon gösterimini izleyen Bakan Yardımcısı Dönmez, daha sonra birim ve firmaları gezdi.

Teknokentlere çok önem verdiklerini belirten Bakan Yardımcısı Dönmez, “Türkiye'nin katma değerli üretimi için ülkenin orta gelir tuzağından çıkabilmesi için Teknokentlerde bilim, ticari değeri olan ürünlerin üretilmesi önemli. Dolayısıyla bu da o çabalardan biri. İnşallah, bu Teknokent'te üretilen ürünler de daha sonra bugün açtığımız Fab Fırat Prototipleme atölyesinde biraz daha can bulacak. Ondan sonra bir OSB ile beraber biraz daha ilerleyecek ve ticarileşecek. İnşallah, bundan sonra da buralardan da güzel hikayeler de çıkacak. Bizim gerçekten artık teknoloji üretmemiz lazım. Bugüne kadar geldiğimiz nokta çok önemli. Orada da umutsuzluğa kapılmamak lazım. Bundan sonrası için Türkiye için sıçrama ve atlama zamanı. Gelişmiş ülkelerle rekabet edebileceğimiz kora kor küresel ölçekli ürünler ve girişimciler ortaya çıkaracağız. Bir taraftan bir harekat devam ederken bir taraftan burada Teknopark açılışında bulunuyoruz. Gündemimizde Türkiye'nin ekonomisi ve sanayisi var. Zaten bu harekat da gösteriyor ki güçlü olmamız lazım. Güçlü olduğumuzu da gösteriyoruz. Daha da güçlü olacağız ki bölgede daha çok sesimiz duyulsun. Biz sadece bu toprakların değil, aslında etraftaki büyük coğrafyanın temsilcisiyiz. Üstümüzdeki yük büyük. Bizim için buraya gelmek önemli. Dediğim gibi harekat devam ediyor. Ama Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Elhamdülillah bütün odağımız harekat değil, hayat devam ediyor. Bizim için bu da büyük ülke olduğumuzun göstergesi” dedi.

Endüstri alanında ülke olarak önemli bir güce sahip olduklarını belirten Vali Vekili Erkan Kaçmaz ise, “Endüstri 4.0'ın konuşulduğu, dördüncü sanayi devriminin konuşulmakta öte artık hayat geçirildiği günümüzde artık bizlerin de ülke olarak bunu ziyadesiyle gereklilikleri ile ortaya koyup at başı bu işi artık ifa eden ülkelerden biri olmak zorundayız. Bunu da ziyadesiyle ortaya koyacak güce sahibiz. Bu güzellikler de bunun göstergesi zaten. İnşallah, bu gayretler ve çabalar hepsi nihayetlenecek" diye konuştu.

Kurdele kesilerek yapılan açılaşa Bakan Yardımcısı Dönmez'in yanı sıra Vali Vekili Erkan Kaçmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güder, FKA Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.