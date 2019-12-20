Bakan Yardımcısı Erdil, “7 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi, bin 115 terörist teslim oldu”

Dr. Tayyip Sabri Erdil, son 3 yılda 7 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini, bin 115 teröristin ise teslim olduğunu söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Elazığ'a geldi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, vali yardımcıları ve kurum müdürleriyle toplantıya katılan Erdil, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Terör ile ilgili mücadelede geçen son 3 yılda çok önemli başarılar elde edildiğini belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr.Tayyip Sabri Erdil, “Çok önemli kritik bir noktaya ulaşılmıştır. Türkiye'de terör örgütü eylem yapamaz hale geldi. Bu terör ile ilişkin mücadele yüksek bir kapasite ve takip operasyon sahayı gözetleme noktasında sürdürülen çalışmalar ülkemizin doğu ve güneydoğu coğrafyasında etkili olarak sürdürüldüğü gibi bu bölgedeki değerlendirmeler yapıldı. Gelinen nokta kritik bir noktadır” dedi.

“Türkiye'de dağlarda terörist barınmasına imkan verilmeyecektir”

3 yıl içerisinde yaklaşık 7 bine yakın terörist etkisiz hale getirildiğini dile getiren Bakan Yardımcısı Erdil, “Bu süre içerisinde bin 115 civarında terörist ikna süreçleri ile kendiliğinden teslim olmayla Türkiye'de kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Teröre katılım en az noktaya indi. Bu istikamette çalışmalar ayını hız ve kapasite ile sürdürülecek. Bunla ilgili değerlendirmeyi de burada ilgili birimler ile yaptık. Türkiye'nin ulaştığı mesafede tekrar geriye dönmesi mümkün değildir. En son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar sahadaki operasyonlarımız sürüyor. Hakkari bölgesinde dağdaki barınma kış üstlenmesini önlemek için 3 aydır sürdürülen Kıran 1 ile başlayan operasyonlar bugün Kıran 10 ile sürdürülmeye devam ediyor. Türkiye'de dağlarda terörist barınmasına imkan verilmeyecektir. Jandarma ve Özel Hareket birimleri bu konuda çok etkin çalışmalarını sürdürüyorlar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında son 3 yılda güzel işler yapıldığını dile getiren Vali Çetin Oktay Kaldırım, terörle mücadeleden, nüfus ve Afat hizmetlerine kadar tüm alanlarda değişimin sahaya yansıdığını gördüklerini aktardı.