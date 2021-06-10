Bakan Yardımcısı Tunç: “Bu yıl içerisinde bulunduğumuz bir kuraklık problemini ve riskini yaşıyoruz”

Bu yıl içerisinde bulunduğumuz bir kuraklık problemini ve kuraklık riskini yaşıyoruz. Bu kuraklık riski bize gıda arz güvenliğimizin sağlanması noktasında yeni politikalar ve yeni stratejileri belirleme görevi veriyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yarımcısı Mehmet Hadi Tunç programları kapsamında Elazığ'a geldi. Bakan Yardımcısı Tunç ilk olarak Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde sektör toplantısına katıldı. Toplantıda bölgede yaşanan kuraklık ve pandeminin üretimdeki etkisi ele alındı.

Küresel bir pandemi yaşadıklarını vurgulayan Bakan Yarımcısı Mehmet Hadi Tunç, “Pandemi sürecinde sektörümüzün şuan ki alışkanlıklarının biraz daha gelişmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Zaten pandemi ve sonrası yeni bir dönemde yeni strateji ve politikalara ihtiyaç olacak. Bunlarla alakalı yeni yol haritalarımızı belirleyeceğiz. İkincisi ise bu yıl içerisinde bulunduğumuz bir kuraklık problemini ve kuraklık riskini yaşıyoruz. Bu kuraklık riski bize gıda arz güvenliğimizin sağlanması noktasında yeni politikalar ve yeni stratejileri belirleme görevi veriyor. Bu konuda neler yapmamıza dair görüşlerinizi alacağız. Elazığ'ın yaşadığı 3'ncü bir problem vardı. Bir deprem geçirdi ve depremden sonra da bazı ilave ihtiyaçlar ve eksiklikler yaşadık. Bu risklerin de en aza indirilmesi ile alakalı sizlerden öneri ve tavsiye alacağız” diye konuştu.

Yaşanan kuraklık riski ile alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları olduğunu anımsatan Tunç, “Kuraklıktan etkilenen alanlarda İl Müdürlüğümüz, TARSİM Bölge Müdürümüz gerekli çalışmalarını yapıyorlar ve yaptılar. Köy veri bazlı hasar oranları daha sonra şuanda ise parsel oranlı çalışmaya dönüştü. Her parseldeki kayıtlar ve hasarlar tutanaklarıyla bakanlığa ve ilgili birimlere iletilecek. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi dekara 100 TL'ye kadar hasar tazmin ödemeleri üreticilerimize ve çiftçilerimize yapılacaktır. Ayrıca TARSİM sigorta kapsamında olan alanlarda da TARSİM Bölge Müdürümüz gerekli çalışmaları yapıyor, bunlarla alakalı ödemeler de üretici ve çiftçilerimize yapılacaktır. Daha önce borç ertelemeleriyle alakalı çıkmış Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin gereği olarak borç ertelenme ve bugün kanunlaşan diğer borçların yapılandırılması ile alakalıda çalışmalar devam ediyor. Bununla alakalı üreticilerimiz müracaatlarını yaparlarsa hem borçların yapılanması hem geri ödemelerin yapılanması konusunda gerekli duyarlığı hükümetimiz gösteriyor. Bu duyarlılık inşallah sizlerin memnuniyetini sağlayacak sonuçlara ulaşacak diye ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

Gelen küresel pandemi ve kuraklığın oluşturduğu tahribatın hepsini ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını da aktaran Tunç, “Ona kimsenin gücü yetmiyor. Amacımız nispeten bir miktar rahatlatma imkanı olabilirse ve sürdürülebilir bir tarımsal faaliyetin devamını sağlayabilmektir. Yine amacımız halka, zincir kopmasın ve üretim sürdürülebilir bir şekilde devam etsin. Bu amaç doğrultusunda inşallah verilecek bu hasar tazminatları yeni dönemin tarımsal faaliyeti için bir can suyu ve kaynak olarak kullanılmasını ümit ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde hiçbir parsel boş kalmadan yeniden üretime ekime ve dikime devam edeceğimizi ümit ediyorum” dedi.

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Tunç'un yanı sıra Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Nuri Yılmaz, Tarım Reformu Genel Müdürü Bekir Engürülü, HAYGEM Islah ve Geliştirme Daire Başkanı Adem Bölükbaşı, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, çiftçiler ve üreticiler katıldı.