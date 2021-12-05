BAL: Elazığ Yolspor: 1 - 12 Bingölspor: 1

Bölgesel Amatör Lig 1.
Bölge 3. Grup'un 6. haftasında Elazığ Yolspor, evinde karşılaştığı maçta 12 Bingölspor'la 1-1 berabere kaldı.
Gençlik Merkezi Sentetik Sahada oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi 5. dakikada Kenan Ağgül'ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısına etkili başlayan konuk takım 47. dakikada Arda Şahin'in attığı golle eşitliği sağladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Elazığ Yolspor puanını 11'e, 12 Bingölspor ise 10'a yükseltti.