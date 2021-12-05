İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

BAL: Elazığ Yolspor: 1 - 12 Bingölspor: 1

Bölgesel Amatör Lig 1.

Bölge 3. Grup'un 6. haftasında Elazığ Yolspor, evinde karşılaştığı maçta 12 Bingölspor'la 1-1 berabere kaldı.


Gençlik Merkezi Sentetik Sahada oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi 5. dakikada Kenan Ağgül'ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısına etkili başlayan konuk takım 47. dakikada Arda Şahin'in attığı golle eşitliği sağladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Elazığ Yolspor puanını 11'e, 12 Bingölspor ise 10'a yükseltti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.